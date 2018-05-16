Губернатор Прикамья и глава Перми пробегут Пермский международный марафон

Губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов зарегистрировались на второй Пермский международный марафон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

В прошлом году губернатор и мэр пробежали дистанцию в три километра. В этот раз они решили увеличить дистанцию до 10 км.

В 2017 г. спортивное мероприятие прошло впервые. Тогда в нем приняли участие 5,5 тыс. человек из 12 стран мира. На сегодняшний день на разные дистанции Пермского международного марафона зарегистрировано более 1700 человек из 16 субъектов и 93 городов России.

Самым опытным спортсменом остается 81-летний житель села Вознесенское, он планирует преодолеть дистанцию в 10 км, самым маленьким стал мальчик из Полазны, которому исполнилось два месяца. В коляске он преодолеет дистанцию в три км вместе с мамой, также в забеге примут участие его старший брат и сестра.

В этом году в празднике спорта смогут принять участие до 8 тыс. спортсменов и любителей здорового образа жизни, а также тысячи болельщиков. Для того, чтобы пробежать одну из четырех дистанций – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км, необходимо зарегистрироваться на сайте Пермского международного марафона.