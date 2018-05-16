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В детских посылках из Германии в Екатеринбург нашли 16 кг метамфетамина
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наркотики, амфетамин (2018) | Фото: пресс-служба МР Урал ФГУП &quot;Почта России&quot;

В Екатеринбурге сотрудники Почты России совместно с представителями ФСБ перехватили посылки для детей из Германии. В них находилась крупная партия наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МР "Урал" ФГУП "Почта России", по сопроводительным документам в пяти международных почтовых отправлениях, адресованных в Москву и Екатеринбург, должен был быть пазл для детей от 3 до 6 лет. Вместо этого там оказалось... 16 кг метамфетамина.

наркотики, амфетамин(2018)|Фото: пресс-служба МР Урал ФГУП "Почта России"

Посылки с подозрительными вложениями были обнаружены с помощью рентгенологического оборудования в одном из сортировочных центров столицы. При получении отправления в отделении связи Екатеринбурга был задержан 33-летний мужчина. В результате обыска арендуемой им квартиры было обнаружено и изъято почтовое отправление с вложением МДМА, которое он успел получить чуть раньше.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.

наркотики, амфетамин(2018)|Фото: пресс-служба МР Урал ФГУП "Почта России"

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14:43 Екб


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В детских посылках из Германии в Екатеринбург нашли 16 кг метамфетамина
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