ЕС намерен перейти на евро при оплате поставок иранской нефти

Евросоюз собирается перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее стало известно, что "евротройка" - Франция, Германия, Великобритания - и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В первую очередь речь идет о продолжении торговли нефтью, газом и нефтепродуктами; эффективных банковских транзакциях; продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта; о предоставлении экспортных кредитов.

8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее сообщалось, что власти США допускают введение санкций в отношении европейских компаний, которые после выхода Вашингтона из сделки по атому продолжат сотрудничать и вести бизнес с Ираном.