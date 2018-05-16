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Новости
16.05.2018 12:59 Мск (14:59 Екб)
политика | Сибирский ФО | В России
Бывший полпред Путина заявил о поддержке Локтя на выборах главы Новосибирской области
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толоконский виктор александрович глава администрации новосибирской области (2006) | Фото: Накануне.ru

Экс-полпред президента в СФО Виктор Толоконский высказался в поддержку мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локтя. Об этом он заявил в своем интервью порталу НДН.Инфо. Виктор Толоконский заявил о своем желании поучаствовать в губернаторской кампании "красного мэра", а также о намерении войти в его управленческую команду.

"Я, безусловно, смогу укрепить Анатолия Евгеньевича, чтобы он больше говорил о политических материях, а я говорил об управленческих. Я способен принимать серьезные управленческие решения", - заявил Толоконский.

Критически высказался Толоконский и о врио главы региона Андрее Травникове. По его словам, как оратор и политик сравнения с Локтем Травников не выдерживает.

"Вот этой энергии у врио нет. Вы же были на собрании (торжественное собрание, посвященное Дню Победы). Выступление по бумажке, с ошибками там читать… У него нет вообще никакой энергии человеческой. Но выступление мэра - это энергетика. Они как небо и земля отличаются", - заявил бывший полпред.

"А Травников… он не нацелен еще на местных, он их не видит. В Москву позвонит, там что-то спросит и только после этого что-то говорит", - также отмечал Толоконский

Также экс-полпред рассказал, что общался с Травниковым после его назначения врио, некоторое время сотрудничал с действующей администрацией и консультировал ее. Так, он советовал Травникову "не зачищать поляну" перед выборами.

"Мы с ним не один раз разговаривали, он, вроде бы, слушать умеет, кивает, но последствий нет, реакции нет. Придумать ничего не может. Ждет - и все время нарушает парадигму. Ему сказали: "Работай спокойно, никого на выборах не будет, перекроем все каналы. Все нормально". Ничего нормального. Представим, избрался он, но если нет никакой поддержки за, то будет череда конфликтов, безысходность, регион будет глобально отставать, поскольку у федеральной власти региональная повестка исчезла. Если раньше занимались регионами, понимали, что здесь нужны избиратели - и в плане экономики, и крупный бизнес, то сегодня этого уже нет. А сейчас ничего нет, сейчас повестка - это только Украина, Сирия, Америка, Навальный и все. А что делается в регионах…" - отмечает он.

Толоконский отмечает, что первые месяцы работы действующего врио он считал неправильным публично высказывать свое критическое отношение к нему. Решение выступить открыто он принял лишь спустя несколько месяцев.

"Прошло ведь семь месяцев. Какие решения? Решений нет. Я ему говорил об этом, когда он только приехал. Вам будет очень сложно, вас поставили в плохое положение", - говорит Толоконский.

По мнению бывшего полпреда, регион переживает общероссийский кризис драматичнее, чем многие другие регионы.

"Утверждаю, что Новосибирская область кризис, который есть в России сегодня, переживает сложнее, чем многие другие регионы. Это проявляется в том, что у нас почти нет инвестиций. Что сегодня строится - будь то частная экономика, будь то государственно-бюджетная сфера? Инфраструктуры нет, строек нет, инвестиций нет, нет развития. Мы завтра столкнемся не с ростом экономики. Нельзя расти в экономике, если в нее не вкладывать", - говорит он.

Лидеру местных коммунистов, мэру Новосибирска Анатолию Локтю Толоконский посоветовал составить и предложить детальную программу.

"Но самое главное, что в таких выборах необходимо и очень важно иметь голоса за. Не голоса против. И это, кстати, одна из проблем Анатолия Евгеньевича, потому что он избирался не голосами за, а голосами против. Против Юрченко и против Знаткова. Нельзя выиграть такие выборы только голосами против других. Нет. Нужно предложить какую-то свою программу, и с такими чувствами прийти на выборы, чтобы люди тебе поверили", - заявил бывший полпред.

Отметим, что выборы губернатора Новосибирской области состоятся этой осенью. Пока о своем желании принять в них участие заявили только действующий мэр региональной столицы, коммунист Анатолий Локоть и врио губернатора региона Андрей Травников.

Бывшего полпреда президента в СФО Виктора Толоконского в регионе принято считать влиятельным политиком, он 10 лет управлял Новосибирской областью в качестве губернатора, до этого выбирался на должность мэра региональной столицы. После своей отставки с поста главы региона Толоконский был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе. С поста полпреда Толоконский ушел после скандала, возникшего из-за поддержки полпредством на выборах мэра в 2012 г. кандидатуры лидера местных коммунистов Анатолия Локтя, который сумел победить выдвиженца-"единоросса" Владимира Знаткова, пользовавшегося поддержкой тогдашнего губернатора Василия Юрченко, оппонента Толоконского в регионе.

Другие новости по темам: Толоконский, Анатолий Локоть, Новосибирская область, Андрей Травников, КПРФ, Новосибирск
16.05.2018 12:59 Мск | Иван Зуев
14:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 11:53 Мск
Врио Новосибирской области Травников объявил об участии в выборах главы региона








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Бывший полпред Путина заявил о поддержке Локтя на выборах главы Новосибирской области
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