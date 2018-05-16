На Ямале мать ограничили в свободе за смерть годовалой дочери

В Салехарде (ЯНАО) мать наказана за смерть маленькой дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

23 сентября прошлого года 22-летняя девушка была в гостях с годовалой дочерью. Мать выпивала, а девочка была одна в соседней комнате. В какой-то момент ребенок проснулся, упал с кровати и ударился головой об пол.

Девушка положила ребенка на кровать и как ни в чем не бывало вернулась за стол. Утром она обнаружила, что дочь скончалась: смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

В итоге подсудимая получила год ограничения свободы. Приговор вступил в силу.