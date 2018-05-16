Главреда РИА "Новости Украина" увезли в Херсон для суда

Генпрокуратура Украины будет настаивать на содержании под стражей главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она написала, что Вышинскому уже предъявлено обвинение в госизмене и в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, причем "прокуратура будет настаивать на содержании под стражей".

Пресс-секретарь киевской "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик заявила, что Херсонский городской суд уже 16 мая может арестовать Вышинского.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что ему уже поступают угрозы, а власть заинтересована в максимально скором развитии дела.

"Об этом говорит сама логика поспешности действий разнообразных служб, например СБУ, которая на своем официальном сайте заявляла о задержании и предъявлении подозрения в момент, пока еще длился обыск в жилище моего клиента... Одновременно, силовики действуют "грязными" методами... Мне уже начали поступать угрозы: у меня "вежливо" интересуются, не опасаюсь ли я за собственную жизнь и жизни близких", - сказал адвокат.

Он возмущен противозаконным поведением карательных органов, которые "на брифинг выходят раньше, чем мой клиент получает хоть какой-либо статус".

Ранее Доманский выступал защитником по делу житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого также обвинили в госизмене и других преступлениях: посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании межнациональной розни, содействии деятельности террористических организаций.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости Украины" и RT в Киеве и заблокировали их работу.