"Единороссы" озвучили состав участников праймериз

На праймериз "Единой России" по выборам депутатов думы Екатеринбурга на сегодняшний день официально зарегистрированы 193 участника предварительного голосования, из них 1/3 – женщины.

Об этом в ходе встречи с журналистами заявил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.

"Единоросс" также привел статистику, согласно которой в списке на праймериз 40% составляют беспартийные, 44% – партийцы и 16% - сторонники "ЕР". Из них действующих депутатов гордумы – 18 человек, еще двое – парламентарии регионального Законодательного собрания. От общественных организаций заявилось 15 человек.

34% - молодые люди в возрасте до 35 лет, которых Шептий назвал "кадровой скамейкой" для партии.

29% составляют работники образования, науки и культуры, 10% - представители здравоохранения, 6% - органов государственной и муниципальной власти, 23% - малого и среднего бизнеса, 19% - руководители предприятий, 11% - студенты, 1% - пенсионеры.

"То есть "Единая Россия" – это не партия начальников, а партия молодежи, людей, которые самозаняты, которые работают в сферах образования, здравоохранения и реальном секторе", - считает Шептий.

Если говорить об избирательных округах, то меньше всего заявилось в Кировском №8 (7 человек), а наиболее конкурентными станут Верх-Исетский №1 и Октябрьский №16 (по 16 человек), в остальных – по 10-12 участников.

Секретарь регионального партотделения также напомнил, что на прошлой неделе были утверждены счетные комиссии СК на праймериз.

"На мой взгляд, нарушений [при составлении списка СК] у нас нет, и не только на мой взгляд, - заявил Шептий. – В установленные сроки созданы счетные комиссии, их в городе будет 111 – порядка 20% от числа участковых избирательных комиссий [УИК] на обычных выборах, в каждой из них будут работать по 5 членов, плюс 7 окружный комиссий по числу районов. Итого 576 человек".

Главное требование к членам СК – опыт работы на избирательный участках в качестве членов УИКов от "ЕР". Кстати, 3 июня, в Единый день голосования, все 576 человек будут работать по договору, за деньги. При этом 111 участков "ЕР" арендует, то есть помещения также будут оплачены из партийной кассы.