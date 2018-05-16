В думе Екатеринбурга - бунт. Депутаты отказались одобрить поправки по отмене выборов мэра

На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению екатеринбургской гордумы не были одобрены изменения устава города, связанные с отменой выборов главы. Об этом сообщил депутат от КПРФ Эдуард Мансуров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Голоса распределились поровну, решение по внесению вопроса в повестку не было принято.

"Это не означает, что данные изменения не будут представлены на рассмотрение думы, но всё равно радостно, что ряд депутатов готов к подобным юридическим демаршам. А что еще остается после того, как провластное большинство областных депутатов решило за Екатеринбург, как ему следует менять устав", - пишет Манусуров.

Напомним, депутаты заксобрания Свердловской области одобрили поправки в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым. 6 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Теперь должны быть приняты изменения в устав города.

Выборы нового состава думы пройдут 18 сентября, после этого должна смениться и администрация. В Екатеринбурге "единороссы" уже объявили праймериз по определению кандидатов для участия в выборах, однако некоторые партийцы, включая и депутата гордумы Анатолия Шарапова, устроили демарш против чиновников мэрии и первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Они сообщили о многочисленных попытках чиновников повлиять на итоги предварительного партийного голосования, чтобы поставить на ключевые посты в думе "ручных" депутатов. В свердловской "ЕР" опровергли наличие таких списков. Заметим, Анатолий Шарапов является председателем комиссии, которая сегодня не смогла принять "нужное" решение по поправкам в устав.