Чубайс счастлив, что ему не предложили пост в новом кабмине

Экс-министр финансов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что ему не предлагали работу в формирующемся российском правительстве, но он сам этого не желает.

На вопрос журналистов о возможном назначении Чубайс заявил, что его, "к счастью", в кабмин не приглашали.

"Меня никто не зовет, а я и не хочу", - цитирует его "МК".

По словам Чубайса, у него и правительства по этому поводу "какое-то абсолютное и полное единство".

Напомним, в 1991-1994 годах Чубайс возглавлял госкомитет России по управлению государственным имуществом, в 1992-1994 он также был зампредом правительства. В марте-ноябре 1997 года был главой Минфина. Последней его работой в правительстве стала должность первого заместителя председателя кабмина, которую он занимал до марта 1998 года.

Ранее эксперты предполагали, что первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, скорее всего, сменит Анатолия Чубайса в "Роснано".