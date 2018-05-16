Депутаты Курганской облдумы отклонили идею референдума по добыче урана

Депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании 16 мая рассмотрели вопрос о проведении в Зауралье народного референдума против добычи урана на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале заседания депутат от КПРФ Василий Кислицын предложил снять с дополнительной повестки вопрос о референдуме, так как в зале нет ни одного активиста движения "Антиуран-Курган". На что спикер парламента Дмитрий Фролов отметил: "Василий Александрович, дума - это не место для споров, заседание является открытым, они могли бы прийти".

В итоге, за невозможность проведения в регионе референдума проголосовали 24 депутата, четверо высказались против, один парламентарий воздержался.

Как заявил Накануне.RU председатель зауральского парламента Дмитрий Фролов, рассмотренный вопрос не относится к компетенции облдумы, это полномочия федерального уровня.