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общество ;
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Новости
16.05.2018 11:56 Мск (13:56 Екб)
общество | В бывшем СССР | Украина
"Путин открывал Крымский мост, а Порошенко - фельдшерский пункт". Реакция украинцев в сети
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готовый Крымский мост (2018) | Фото: most.life

Помимо осуждения и угроз со стороны Украины по поводу открытия Крымского моста, в стране также иронизировали над прогнозами украинских "экспертов" и символическим совпадением: в день, когда президент России Владимир Путин открывал Крымский мост, украинский президент Петр Порошенко с большой помпой отрывал сельский фельдшерско-акушерский пункт.
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"Путин открыл Крымский мост. Порошенко - сельский фельдшерский пункт. Кто там в администрации президента пиаром занимается? Передайте им, что у них сегодня особо крупная перемога", - сыронизировал журналист Вячеслав Чечило.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев был более саркастичен, о чем написал еще накануне открытия моста.

"На завтра назначено открытие первого в истории капитального моста через Керченский пролив с участием Путина. Трамп поскромнее - открыл посольство в Иерусалиме, но зато с куда большим резонансом. А наш, украинский ответ - новый фельдшерско-акушерский пункт в с. Боденьки Вышгородского района Киевской области. Построенный, как говорят, на деньги компании "Кока-кола", но с личным участием Порошенко П.А. Это даже не капитуляция Германии с его участием, это следующий уровень", - написал Мураев.

По его словам, раньше даже губернаторы отказывались приезжать на открытие детских садов - это были заурядные события. Они открывали аэропорты и другие инфраструктурные объекты.

"Теперь, по-новому, биотуалет для мэра "европейской столицы" - событие, а для недогаранта амбулатория - достижение", - отметил депутат Рады.

Журналист Александр Дубинский высмеял похвалы Порошенко в свой адрес о "телемедицине" на открытии фельдшерского пункта.

"Я знаете чего понять не могу. Зачем президент, губернатор и куча депутатов бросают все и мчатся открывать фельдшерско-акушерский пункт в Киевской области? Зачем, если у нас есть прогрессивная телемедицина и полезный сквозняк? Пусть дуют на телевизор и рожают", - написал Дубинский.

Один из пользователей грустно пошутил, что решение властей Киева повысить в два раза цену на проезд (до 8 гривен) в городском транспорте с 15 июля связано с открытием моста в Крым.

"Затраты на строительство Керченского моста Путин решил отбить за счет повышения цен на общественный транспорт в Киеве. Ну у меня нет других версий, откуда эти 8 гривен взялись", - пишет Денис Гороховский.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста.

готовый Крымский мост(2018)|Фото: most.life

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16.05.2018 11:56 Мск | Евгений Чернышёв
13:56 Екб


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"Путин открывал Крымский мост, а Порошенко - фельдшерский пункт". Реакция украинцев в сети
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