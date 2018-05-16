На фоне политического кризиса в Свердловской области Холманских встретился с членом генсовета "ЕР"

Сегодня полномочный представитель президента РФ Игорь Холманских провел рабочую встречу с депутатом Госдумы, руководителем межрегионального координационного совета Уральского федерального округа партии "Единая Россия" Иваном Квиткой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпреда.

В ходе встречи обсуждались вопросы участия партии "ЕР" в реализации Указа президента России от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.".

Другие подробности переговоров пресс-служба полпреда не приводит.

Однако отметим, что в Екатеринбурге "единороссы" устроили демарш против чиновников мэрии и первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Скандал начался перед праймериз в гордуму Екатеринбурга, которые пройдут 3 июня. Как считают некоторые кандидаты, победители предварительного внутрипартийного голосования уже известны, так как их якобы согласовал Владимир Тунгусов. Несогласные партийцы отправили обращение в генсовет "ЕР", членом которого, к слову, также является Иван Квитка. В администрации губернатора заявления "единороссов"-бунтовщиков пока не прокомментировали, кроме того, губернатор Евгений Куйвашев находится в отпуске.