В Перми движение "из города" на Коммунальном мосту откроется досрочно

К 5 июня досрочно будет запущено движение по одной из ремонтируемых полос Коммунального моста в Перми. С ходом работ ознакомились глава Перми Дмитрий Самойлов и его заместитель Анатолий Дашкевич. сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С 10 мая на мосту начались плановые работы. Ограничено движение на двух полосах в направлении "из города" на участке от улицы Окулова до середины моста. Мэр раскритиковал организацию работ: пермяки жаловались на то, что "дорожники пассивно ведут работы на мосту, пробки утром и вечером, и люди опаздывают по своим делам".

Самойлов объявил выговор главному инженер МКУ "Пермблагоустройство" Матвею Чувашову, поручив жестче контролировать ремонт. Дашкевич рассказал: нужно отфрезеровать тот асфальт, который начал разрушаться, дойти до защитного слоя, заменить гидроизоляцию и уложить асфальтобетонное покрытие.

"Сейчас выполняются механизированные работы, все ручные работы подрядчик старается делать ночью, поскольку после фрезы нужно дорожное полотно вымыть и вымести. От таких действий днем могут пострадать проезжающие мимо машины. Мы помогли подрядной организации составить технологическую карту и настроить работу должным образом", - сказал Дашкевич.

Заместитель директора по строительной части подрядной организации Айк Казарян отчитался, что сейчас идет подготовка к укладке гидроизоляции.

"После того, как будет снят старый слой гидроизоляции, работы пойдут быстрее. До 5 июня уже должны открыть одну полосу для движения в асфальтовом покрытии, затем приступим ко второму этапу. Понимаем, что автомобилистам доставлены определенные неудобства, приносим свои извинения", - отметил он.

Подрядчик приложит все усилия, чтобы сократить сроки ремонта.