В Коми затонул вездеход с рабочими: семь человек погибли

В затонувшем в Коми вездеходе погибли, предварительно, семь рабочих, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике.

Происшествие случилось сегодня на технологической дороге в 20 км от поселка Кожва Печорского района.

"По предварительным данным, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере ГАЗ-71. В транспортном средстве находились девять человек, двое из которых спаслись", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.