Полиция нашла того, кто избил инвалида в торговом центре Екатеринбурга

Полиция сумела разыскать мужчину, применившего силу к инвалиду в одном из торговых центров Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что когда юноша с ДЦП выходил из магазина, к нему подошел некий мужчина и избил, а потом отвел на улицу и сказал, чтобы тот здесь больше не появлялся. Родственники пострадавшего считают, что это был охранник торгового центра, а сделал он это потому, что инвалид мог повредить выставленную в магазине технику. Как только об этом стало известно полицейским, те немедленно начали проверку.

"Сотрудники отдела полиции №8 установили личность гражданина, который применил силу в отношении заявителя 1998 года рождения в одном из ТЦ на улице Малышева. Местный житель, неработающий 1985 года рождения, был доставлен в дежурную часть территориального ОВД, опрошен. Доставленный вину признал", - сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Как добавили в ведомстве, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в самом торговом центре заявили, что для них инцидент с инвалидом "является потрясением".