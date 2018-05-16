Один из лесов восстановят в Нижнем Тагиле во время акции "Всероссийский день посадки леса"

В рамках года добровольца Нижнетагильское лесничество приглашает всех желающих принять участие в акции "Всероссийский день посадки леса-2018", которая пройдет в городе уже в четвертый раз.

В этом году мероприятие запланировано в районе села Балакино в 28 квартале городского леса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города. На участке площадью 5 га предполагается посадить более 17 тыс. саженцев сосны и ели сибирской. По словам специалистов, сеянцы двухлетки позволят восстановить лес на этой территории, так как там была проведена санитарная рубка после сильного ветровала.

Как отмечают работники лесничества, для участия в акции не требуется особенных навыков и знаний, необходима только соответствующая защитная одежда. Оборудование – специальные лопаты для посадки - добровольцам выдадут на месте. После этого молодые насаждения перейдут под опеку специалистов Уральской базы авиационной охраны лесов, которые будут осуществлять очистку засаженной территории от травы, чтобы она не забивала саженцы. О том, насколько успешно прошла акция, можно будет судить уже через месяц, когда состоится техническая приемка посадок.