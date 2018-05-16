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В Кургане подростка-инвалида не пустили в самолет из-за гипса на ногах
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

В Кургане сотрудники авиакомпании "ЮТэйр" не пустили на борт мальчика-инвалида, следователи начали проверку, сообщили Накануне.RU в СК СКР по области.
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"По предварительным данным, 13 мая сотрудники авиакомпании "ЮТэйр" не допустили к полету несовершеннолетнего мальчика-инвалида на рейс "Курган – Москва". По данному факту Курганским следственным отделом на транспорте Уральского СУТ СК России проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Следователями будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании.

По данным телеграм-канала Mash, мальчик живет во Владивостоке, а в Курган летал ради лечения в клинике Илизарова. После операции его ноги загипсовали. По данным Mash, страховщики купили им с отцом билеты до Москвы, но не указали, что парню понадобятся два места (на одном он просто не уместится). Однако борт оказался загружен, дополнительный билет купить не получилось. Сообщается, что "ЮТэйр" все-таки привезла подростка в Москву, теперь ему предстоит 8-часовой перелет домой, во Владивосток.

Напомним, на днях в Екатеринбурге произошел инцидент с избиением инвалида в ТРЦ "Алатырь", расследованием занялась полиция.

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16.05.2018 11:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:07 Екб


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В Кургане подростка-инвалида не пустили в самолет из-за гипса на ногах
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