Банк "Открытие" подал очередной иск к АО "Открытие Холдинг"

Банк "ФК Открытие" подал иск к бывшему собственнику АО "Открытие Холдинг" о взыскании более $128 млн. Заявление подано в югорский арбитраж.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, в заявлении сообщается, что между Ханты-Мансийским банком Открытое акционерное общество (правопредшественник ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"), "ФК Открытие" и обществом с ограниченной ответственностью "Аэробус" в 2013 г. заключены договоры кредитной линии. Поручителем в обеспечение исполнения обязательств по заключённым договорам выступило "Открытие Холдинг".

В соответствии с условиями указанных договоров банк открыл "Аэробус" кредитные линии. Общество же обязалось возвратить полученные в рамках кредитных линий транши и уплатить проценты на них. Однако, как сообщает истец, в установленные договорами сроки общество принятые на себя обязательства не выполнило. Размер сформировавшейся на сегодняшний день задолженности по договорам составил более $128 млн.

"Ввиду непогашения обществом существующей перед банком задолженности обязательство по её оплате перешло к поручителю, то есть к акционерному обществу "Открытие Холдинг"", - уточняют в пресс-службе суда.

Добавим, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа находится ещё 11 подобных заявлений о взыскании крупных задолженностей с АО "Открытие Холдинг" по кредитным договорам, в которых ответчик, как и в настоящем случае, выступал поручителем.