Политический кризис в свердловской "ЕР" разрастается - исполком пикетировали десятки человек

Руководство свердловского отделения "Единой России" открестилось от "списков Тунгусова" на праймериз по определению кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга. Вместе с тем, политический кризис в партии власти разрастается - сегодня исполком реготделения пикетировали десятки человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Екатеринбурге "единороссы" устроили демарш против чиновников мэрии и первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Руководители местных отделений и участники предварительного голосования "Единой России" потребовали роспуска оргкомитета праймериз, они сообщили о многочисленных попытках чиновников повлиять на итоги предварительного партийного голосования, чтобы поставить на ключевые посты в думе "ручных" депутатов.

Сегодня у исполкома реготделения "ЕР" состоялся митинг. Как пояснил на пресс-конференции по выдвижению кандидатов на праймериз секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий, по его мнению, имел место привод людей, организаторов он прекрасно знает, так, в беседе с одной из участниц лидер "медведей" выяснил, что за этим якобы стоит Виолетта Стрелкова. Видимо, "за небольшие деньги людей пригласили", это было порядка 40 человек, сказал Шептий, назвав это "политическими технологиями".

"Это их право, но в настоящее время никаких нарушений нет, все идет в соответствии с регламентом праймреиз, - заявил Шептий. - Это не добавляет нашей репутации и не делает нам праздничное настроение, но тем не менее, это элементы борьбы".

Что касается "списка Тунгусова", то Шептий пояснил, что на праймериз люди голосуют тайно, в кабинке для голосования, а что происходит в администрации губернатора - это не компетенция партии. Шептий таким образом открестился от кураторства со стороны администрации региона. Хотя и признал, что "единороссам" ценна позиция, которую выразит губернатор.

"Мы неоднократно и целенаправленно поддерживали главу региона на выборах, поддерживали Владимира Путина на выборах президента, и в этом контексте мнение Евгения Куйвашева для нас будет ценным", - сказал он.

"Официально заявляю - нет такой задачи", - заявил Шептий на вопрос о составлении "списков" победителей на праймериз

Глава отделения "ЕР" также рассказал, что решено еще раз продлить регистрацию на праймреиз, теперь до 18 мая, из-за того, что не все успели взять справки об отсутствии судимости в МФЦ. К текущему моменту зарегистрированы 193 человека. Предварительное внутрипартийное голосование состоится 3 июня, а сами выборы в гордуму - 18 сентября.