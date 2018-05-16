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"ЕР" определила участников праймериз в думы Сургута и Нефтеюганска. Нефтяники остались не у дел
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Единая Россия логотип (2010) | Фото: sndko.ru

Осенью состоятся довыборы в гордумы двух крупнейших городов Югры. Фамилии первых претендентов на мандат по традиции становятся известны благодаря процедуре предварительного голосования "Единой России". Именно депутатам от партии принадлежит основная часть мандатов обоих представительных органов, и тех, кого в осеннюю кампанию поддержит "ЕР", можно считать фаворитами гонки.

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На два свободных депутатских кресла в Сургуте претендуют 16 человек, сообщили Накануне.RU в окружном отделении "Единой России". Довыборы не обошлись без нефтяников, однако никто из значимых фигур на праймериз не заявился. Это может означать, что партия выдвинет не связанных с ТЭК кандидатов.

Среди пяти участников праймериз по избирательному округу №4 - беспартийный председатель профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Татьяна Зайцева. Депутатский мандат заинтересовал инженера-технолога "Сургутнефтегаза" Петра Скрябина. Заявки подали безработный "единоросс" Пахом Шадчин и главный специалист филиала территориального фонда ОМС Югры Алексей Колосов. Однако наиболее вероятным претендентом на мандат в округе является заместитель гендиректора центра развития талантов ребенка Дмитрий Нечепуренко, который более известен, как председатель Ассоциации ТОС ХМАО и сургутского ТОС "Возрождение".

Дмитрий Нечепуренко, заместитель гендиректора центра развития талантов ребенка(2018)|Фото: vk.com/patoc_hmao

В избирательном округе №22 зарегистрированы 11 участников. Среди них трое беспартийных: гендиректор "Центра развития талантов ребенка" Татьяна Боженко, директор "2С ГРУПП" Сергей Мелашенко и пенсионер Сергей Мыльников.

На выборы заявился участник предварительного голосования "ЕР" 2016 г. Рустем Юсупов, гендиректор компании "СветоДизайн - Югра" уже пытался стать депутатом. Из числа партийцев во внутрипартийном голосовании примут участие председатель региональной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Югры Владимир Абышев, инженер Сергей Кочетов, директор расчетно-кассового центра ЖКХ Григорий Матвийчук, финансовый директор "ИгреТехЦентр" Ринат Миннуллин и учитель технологии школы №13 Никита Никешин.

Еще два участника праймериз являются сторонниками "ЕР": заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе детского сада "Боровичок" Надежда Болдырева, директор "Глобал Сервис" Владимир Колядин. Последний, отметим, избирался в гордуму в 2016 г., но тогда его поддерживала партия ЛДПР.

Напомним, дополнительное голосование было назначено после того, как в сургутской думе освободилось два места. В результате тяжелой болезни скоропостижно скончался депутат Владимир Рогулин. Он представлял интересы жителей избирательного округа №4. До этого депутатское кресло по собственному желанию освободил Евгений Барсов. Он представлял избирательный округ №2.

В Нефтеюганске в ближайшие дни пройдет финальный оргкомитет, который окончательно утвердит список кандидатов. На сегодняшний день в думу города по одномандатному округу №24 желают попасть пять человек. Это безработные Владимир Болгов и Дмитрий Третьяков, помощник депутата окружной думы Югры Елена Власова, ведущий инженер-энергетик "Ламор-Югра" Виталий Колесов, помощник директора "Экос" Анна Хузина. Помимо этих кандидатов заявки подали еще несколько человек.

Другие новости по темам: Сургут, Нефтеюганск, довыборы, предварительное голосование, праймериз, Единая Россия
16.05.2018 12:50 Мск | Сургут | Ксения Теплякова
14:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 11:40 Мск
"Единая Россия" в ХМАО определилась с датой предварительного голосования








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"ЕР" определила участников праймериз в думы Сургута и Нефтеюганска. Нефтяники остались не у дел
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