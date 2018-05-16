Двух жителей Екатеринбурга судят за заказное убийство тюменки

33-летнюю екатеринбурженку и ее 41-летнего сожителя судят в Тюменской области за организацию убийства матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, уралочку не устраивало желание матери активно участвовать в ее жизни, и она решила убить ее. В исполнители она выбрала своего сожителя, ранее судимого за преступления против жизни. Пара разработала детальный план преступления.

15 сентября 2017 года злоумышленник приехал в садовое товарищество "Ягодное" в Тюмени. Он стал душить жертву, пока та не скончалась, а тело преступник спрятал в колодце. Позже предполагаемый убийца обокрал погибшую, похитив в числе прочего 4 тыс. руб. и телефон, и уехал в Екатеринбург, где 17 сентября его "взяли" и доставили в Тюмень. Он полностью признал свою вину и дал показания против сожительницы.

Сейчас дело ушло в суд.