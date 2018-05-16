В уральском городе появятся стенды памяти с фото земляков, погибших в годы Великой Отечественной

В уральском городе Богдановиче состоялись общественные слушания по вопросу установки стендов памяти с фотографиями земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, стенды появятся в парке за ДиКЦ. Как пояснили в мэрии, это городское пространство уже имеет свой эскизный проект, но инициатива все же будет поддержана городскими властями.

На слушаниях было запланировано в недельный срок организовать рабочую группу. Именно она определит дальнейшее развитие общественной территории за ДиКЦ.