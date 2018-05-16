На Южном Урале по факту пожара в СНТ "Восточный" возбуждено уголовное дело

В Кыштыме возбуждено уголовное дело по факту пожара на территории СНТ "Восточный", уничтожившего садовые дома.

После ликвидации пожара было установлено, что огнем уничтожены садовые дома и иные постройки на территории 23 участков. Общий ущерб составил более 250 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, предварительно установленная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем или иным источником повышенной опасности неустановленным лицом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".

"В настоящее время выполняются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установления виновных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуроре области", - добавили в ведомстве.