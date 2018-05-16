Россия попала в пятерку стран-лидеров по числу экономических преступлений

Россия вошла в пятерку стран, лидирующих по количеству экономических преступлений, жертвами которых становятся компании. Это следует из рейтинга, составленного аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по результатам исследования данных из 54 стран, сообщает РБК.

Согласно рейтингу PwC, в 2016-2017 годах первое место по количеству экономическим преступлениям заняла ЮАР, второе место досталось Кении, на третьей позиции - Франция. Россия заняла четвертное место, разделив его с Угандой. Пятерку лидеров замыкает Замбия. В предыдущем исследовании, которое проводилось в конце 2015 года, Россия была на восьмом месте.

Как пояснили в PwC, в 2016–2017 годах в России резко возросло число компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями (предыдущее исследование проводилось в конце 2015 года). Если двумя годами ранее о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то на этот раз уже 66%. Для исследования 2018 года в России было опрошено 210 компаний (в предыдущем опросе было 120 респондентов).

Уточняется, что самыми часто совершаемыми экономическими преступлениями в РФ стали незаконное присвоение денег, взяточничество и коррупция, а также мошенничество при закупках товаров, работ или услуг.

В конце апреля сообщалось, что в Кремле разрабатывают проект Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.