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от издателя  |  комментариев: 18


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16.05.2018
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Новости
16.05.2018 10:36 Мск (12:36 Екб)
экономика | В России
Россия попала в пятерку стран-лидеров по числу экономических преступлений
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чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

Россия вошла в пятерку стран, лидирующих по количеству экономических преступлений, жертвами которых становятся компании. Это следует из рейтинга, составленного аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по результатам исследования данных из 54 стран, сообщает РБК.
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Согласно рейтингу PwC, в 2016-2017 годах первое место по количеству экономическим преступлениям заняла ЮАР, второе место досталось Кении, на третьей позиции - Франция. Россия заняла четвертное место, разделив его с Угандой. Пятерку лидеров замыкает Замбия. В предыдущем исследовании, которое проводилось в конце 2015 года, Россия была на восьмом месте.

Как пояснили в PwC, в 2016–2017 годах в России резко возросло число компаний, которые столкнулись с экономическими преступлениями (предыдущее исследование проводилось в конце 2015 года). Если двумя годами ранее о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то на этот раз уже 66%. Для исследования 2018 года в России было опрошено 210 компаний (в предыдущем опросе было 120 респондентов).

Уточняется, что самыми часто совершаемыми экономическими преступлениями в РФ стали незаконное присвоение денег, взяточничество и коррупция, а также мошенничество при закупках товаров, работ или услуг.

В конце апреля сообщалось, что в Кремле разрабатывают проект Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

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16.05.2018 10:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:36 Екб


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Россия попала в пятерку стран-лидеров по числу экономических преступлений
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