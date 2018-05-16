Осужденный украинец Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех "политзаключенных" украинцев

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летнее заключение за терроризм, объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских "политзаключенных" в России. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

Сейчас Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком АО. По словам адвоката, его подзащитный готовился к проведению голодовки полтора месяца. Ранее он отказался от продуктов и ел тюремную баланду в минимальном количестве.

Сенцов написал заявление о голодовке на имя начальника колонии, где потребовал освободить 64 украинских "политзаключенных".

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных. Слава Украине!" - написал Сенцов, передает "Медиазона".

По словам адвоката, администрация колонии и представители Совета по правам человека при ФСИН пытались уговорить Сенцова прекратить голодовку. После начала голодовки его перевели в изолированную камеру.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2016 году суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году.