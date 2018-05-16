Общественность добилась окончательного отклонения закона о системе "Контингент"

Специальная комиссия Государственной думы и Совета Федерации завершила работу над законом о введении системы "Контингент обучающихся", сообщили Накануне.RU в пресс-службе члена Совфеда Елены Мизулиной.

По словам сенатора, принятие закона привело бы к созданию "электронного рабства" в стране.

"Подразумевалось создание универсальной единой информационной базы, где была бы собрана вся информация о детях с момента рождения, а также информация об их семьях, родителях и других родственниках. В таком случае возникали бы риски, связанные с безопасностью детей и их семей, с правом на частную жизнь", - пояснила Елена Мизулина.

Напомним, в 2016 г. родительские организации собрали более 200 тыс. подписей за отклонение закона о введении "Контингента", после чего президент отклонил документ, пояснив, что закон должен установить перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и их ответственность.

В Кремле подчеркнули, что, отклоняя закон, президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимой доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

"Президент РФ наложил вето на данный закон и направил свои возражения в Государственную думу. Была создана согласительная комиссия двух палат парламента, которая работала с января 2017 г. За этот период Министерство образования, ответственное за проведение этого законопроекта, представило очередную редакцию этого закона, но она, к сожалению, не соответствует тем требованиям, которые выдвинул президент. Поэтому в соответствии с регламентом Государственной думы было принято решение о завершении работы комиссии и прекращении работы над законом", - рассказала Елена Мизулина, добавив, что решение было принято единогласно.

"Это первый прецедент в истории современной России в рамках действия нынешней Конституции, когда парламент полностью соглашается с позицией президента России и прекращает работу над законом, ранее отклоненным президентом", - заметила сенатор.

Напомним, что впервые о "Контингенте" стало известно еще в конце 2014 г., когда вышло распоряжение Правительства РФ "Об утверждении концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам". В нем было обозначено, какими данными ребенка предполагалось наполнить систему. Согласно документу, для первого и второго этапов внедрения ИС "Контингент" необходимы: свидетельство о рождении, медицинская карта, паспортные данные родителей, СНИЛС; для третьего: сведения об успеваемости, участии в олимпиадах, спортивных и творческих достижениях, чтобы составить "портфолио".

Общественные организации выступили категорически против введения такой информационной системы, опасаясь, что она создаст "рынок детей".