В Челябинске полицейские задержали зауральцев, грабивших курьеров доставки суши и пиццы

В Челябинске задержали двух зауральцев, подозреваемых в разбойных нападениях на курьеров доставки заказов быстрого питания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В начале мая на территории Советского района было совершено три нападения на сотрудников службы доставки. Мужчины по телефону заказывали доставку суши или пиццы, встречали курьеров на улице возле указанного дома и похищали у них заказ и денежные средства. При нападении на одного из курьеров они использовали газовый баллончик. Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.

Подозреваемые задержаны, ими оказались жители Курганской области. Задержанные проживали в съемной квартире недалеко от мест совершения преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "разбой" и "грабеж". Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.