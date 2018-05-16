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от издателя  |  комментариев: 18


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В Челябинске полицейские задержали зауральцев, грабивших курьеров доставки суши и пиццы
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Челябинске задержали двух зауральцев, подозреваемых в разбойных нападениях на курьеров доставки заказов быстрого питания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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В начале мая на территории Советского района было совершено три нападения на сотрудников службы доставки. Мужчины по телефону заказывали доставку суши или пиццы, встречали курьеров на улице возле указанного дома и похищали у них заказ и денежные средства. При нападении на одного из курьеров они использовали газовый баллончик. Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.

Подозреваемые задержаны, ими оказались жители Курганской области. Задержанные проживали в съемной квартире недалеко от мест совершения преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "разбой" и "грабеж". Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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16.05.2018 10:23 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:23 Екб


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В Челябинске полицейские задержали зауральцев, грабивших курьеров доставки суши и пиццы
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