В Пермском крае разрабатывают профилактическую систему подростковой преступности

На заседании Совета безопасности РФ, которое прошло накануне в Саратове с участием полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, обсудили вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории регионов округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

В мероприятии также приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, главы регионов ПФО, представители федеральных министерств и ведомств страны.

С докладом о дополнительных мерах профилактики распространения деструктивных взглядов среди учащихся выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья отметил, что среди молодежи важно проводить профилактику не только экстремизма и терроризма, но в первую очередь — проявлений нетерпимости и жестокости, поскольку одно от другого неотделимо. По словам Максима Решетникова, в регионе уже приступили к формированию новой межведомственной профилактической системы подростковой преступности и деструктивного поведения.

"Мы "перезагружаем" систему профилактики детских правонарушений, пересматриваем алгоритм выявления и постановки на учет, корректируем индивидуальную коррекционную работу с подростками", — пояснил губернатор.

Отметим, ранее Максим Решетников и краевое правительство предложили изменить федеральное законодательство: в частности было предложено усовершенствовать работу комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Изменения направлены на раннее выявление детского и семейного неблагополучия, на улучшение межведомственного взаимодействия, информированность комиссии, на повышение ответственности должностных лиц и семей, чьи дети нуждаются в психологической помощи.

Глава Пермского края заявил о необходимости федеральной поддержки в предотвращении подросткового насилия и жестокости. В частности, губернатор озвучил предложение ввести на уровне федерального законодательства понятия "раннее выявление признаков детского и семейного неблагополучия" и "группа риска социально опасного положения" и расширить полномочия КДН, наделив их функциями по координации и контролю всех заинтересованных ведомств.