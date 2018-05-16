Прокуратура не нашла у Тулеева земельных участков и озера

Новое уголовное дело может быть возбуждено в отношении оппозиционера Алексея Навального – на этот раз за ложные сведения об имуществе бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе совета народных депутатов Кемеровской области, в результате проведенной прокуратурой проверки установлено, что в собственности Амана Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро, расположенные в селе Мазурово Кемеровского района.

10 апреля Навальный в интернете разместил видеоролик с кадрами, как он утверждает, госдачи Тулеева с 12 жилыми домами и 40 хозпостройками, которые разместились на площади 155,9 тысяч квадратных метров. 12 апреля экс-глава Кузбасса заявил о недостоверности этих сведений и обратился в прокуратуру с просьбой проверить его финансовое и имущественное положение.

В пресс-службе Совета уточнили, что проверка достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Тулеева в настоящее время не может быть осуществлена, поскольку обязанность подачи сведений у председателя областного Совета возникнет только в 2019 году. Но прокуратура установила, что в собственности Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро в селе Мазурово Кемеровского района, как это сообщалось в СМИ, подчеркнули в пресс-службе.

Парламент также отмечает, что собранные документы по поводу публикации недостоверных сведений направлены в СУ СКР РФ по Кемеровской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о клевете, содержащейся в публичном выступлении или СМИ (ч. 2 ст.128.1 УК РФ).

Напомним, глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал пост последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Решение экс-губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Позже Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал Тулеева своим председателем.

Ранее сообщалось, что после отставки у Тулеева сохранятся пожизненные выплаты, жилье в селе Мазурово и отдельный кабинет. Такие льготы главе региона полагаются на закону о присвоении почетного звания "Народный Губернатор" от 27 декабря 2011 года.