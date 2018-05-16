"Самые незаменимые игроки": РФПЛ отметила двух футболистов "Урала" по итогам сезона

Российская футбольная Премьер-лига, подводя итоги сезона, отметила сразу двух игроков екатеринбургского "Урала". Их признали "самыми незаменимыми", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, чемпионат России 2017/18 завершился в минувшие выходные. "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице.

"Самые незаменимые игроки сезона 2017/18. Александр Беленов, Антон Шунин, Ярослав Годзюр и Денис Кулаков, единственный в этом списке полевой игрок, провели полностью все 30 матчей и ни разу не были заменены", - сообщает официальный Твиттер РФПЛ.

Годзюр был основным вратарем уральцев в минувшем сезоне, а защитник Кулаков - капитаном команды.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент "Урала" Григорий Иванов заявлял, что клуб не подавал заявку на лицензию УЕФА, дающую право играть в еврокубках.