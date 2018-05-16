Поселения Оханского района войдут в состав городского округа

В заксобрание Пермского края внесен законопроект об объединении поселений Оханского района с одноименным городским округом, передает корреспондент Накануне.RU.

В городской округ войдут: Андреевское, Беляевское, Дубровское, Казанское, Острожское, Таборское, Тулумбаихинское сельские поселения и Оханское городское поселение.

Инициатива внесена земским собранием района и может быть рассмотрена на заседании краевого заксобрания в мае. На апрельском заседании парламентарии поддержали инициативу преобразования Оханского городского поселения в городской округ в двух чтениях.

Напомним, сейчас объединительные процессы в Пермском крае также идут в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Соликамске и Оханске.