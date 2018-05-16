В Кургане состоялся пикет против добычи урана перед рассмотрением вопроса о референдуме

В Кургане у кинотеатра "Россия" прошел пикет активистов движения "Антиуран-Курган", в рабочий полдень в нем приняли участие лишь 10 человек. Люди вышли выразить свою гражданскую позицию, выступая против разработки Добровольного месторождения в Звериноголовском районе Зауралья. Вместе с тем, активисты заявили, что собрали более 10 тыс. подписей зауральцев-противников добычи, передает корреспондент Накануне.RU.

"Не получив понимания о явных нарушениях конституционных прав нашего населения в судебных инстанциях, при прямом противодействии администрации области и странной позиции местных СМИ, нам ничего не остаётся другого, как, используя свои права, обратиться ко всем гражданам Зауралья обсудить эту проблему всем вместе. Надеемся, что в ходе этого обсуждения все спорные вопросы будут решены в пользу, прежде всего, сохранения жизни и здоровья людей, а не многомиллиардных прибылей холдинга, завоёвывающего за их счёт всего лишь более прочные позиции на рынке!" - сообщил Накануне.RU активист движения "Антиуран-Курган" Сергей Еремин.

Через час, в 12.30, на внеочередном заседании Курганской областной думы депутаты рассмотрят вопрос о проведении в регионе народного референдума по добыче урана. Как стало известно Накануне.RU из собственных источников в парламенте области, эта идея будет отклонена.

"С целью координации деятельности активистов, противников добычи урана на месторождении Добровольное, 7 ноября 2017 г. в Минюсте был зарегистрирован областной Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды, проведена серия совещаний с учёными, не зависимыми от "успешной" деятельности "Далура". В попечительский совет фонда вошли такие известные люди, как профессора КГУ, доктора наук Таранов и Завьялова, Заслуженный эколог России Мамонтов… Под обращением активистов фонда, поддержанным десятком известных российских учёных, подписались более 10 тыс. зауральцев!" - добавил Сергей Еремин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 12 февраля в Избирательную комиссию Курганской области "антиуранщики" передали документы на регистрацию инициативной группы по проведению регионального референдума – на плебисцит они хотели вынести единственный вопрос: "Считаете ли вы необходимым запретить добычу урана на месторождении Добровольное в Звериноголовском районе Курганской области в связи с непредсказуемыми долговременными последствиями этой добычи для экологии региона?" Как ранее заявляли представители движения "Курган-Антиуран", от деятельности предприятия "Далур" в регионе якобы резко увеличилось количество онкобольных.

Однако избирательная комиссия региона нашла нарушения в документах. Члены инициативной группы исправили замечания и снова подали документы в избирком.