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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
16.05.2018 09:32 Мск (11:32 Екб)
общество | Курганская область
В Кургане состоялся пикет против добычи урана перед рассмотрением вопроса о референдуме
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пикет активистов движения &quot;Антиуран-Курган&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

В Кургане у кинотеатра "Россия" прошел пикет активистов движения "Антиуран-Курган", в рабочий полдень в нем приняли участие лишь 10 человек. Люди вышли выразить свою гражданскую позицию, выступая против разработки Добровольного месторождения в Звериноголовском районе Зауралья. Вместе с тем, активисты заявили, что собрали более 10 тыс. подписей зауральцев-противников добычи, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Не получив понимания о явных нарушениях конституционных прав нашего населения в судебных инстанциях, при прямом противодействии администрации области и странной позиции местных СМИ, нам ничего не остаётся другого, как, используя свои права, обратиться ко всем гражданам Зауралья обсудить эту проблему всем вместе. Надеемся, что в ходе этого обсуждения все спорные вопросы будут решены в пользу, прежде всего, сохранения жизни и здоровья людей, а не многомиллиардных прибылей холдинга, завоёвывающего за их счёт всего лишь более прочные позиции на рынке!" - сообщил Накануне.RU активист движения "Антиуран-Курган" Сергей Еремин.

пикет активистов движения "Антиуран-Курган"(2018)|Фото: Накануне.RU

Через час, в 12.30, на внеочередном заседании Курганской областной думы депутаты рассмотрят вопрос о проведении в регионе народного референдума по добыче урана. Как стало известно Накануне.RU из собственных источников в парламенте области, эта идея будет отклонена.

пикет активистов движения "Антиуран-Курган"(2018)|Фото: Накануне.RU

"С целью координации деятельности активистов, противников добычи урана на месторождении Добровольное, 7 ноября 2017 г. в Минюсте был зарегистрирован областной Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды, проведена серия совещаний с учёными, не зависимыми от "успешной" деятельности "Далура". В попечительский совет фонда вошли такие известные люди, как профессора КГУ, доктора наук Таранов и Завьялова, Заслуженный эколог России Мамонтов… Под обращением активистов фонда, поддержанным десятком известных российских учёных, подписались более 10 тыс. зауральцев!" - добавил Сергей Еремин.

пикет активистов движения "Антиуран-Курган"(2018)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, 12 февраля в Избирательную комиссию Курганской области "антиуранщики" передали документы на регистрацию инициативной группы по проведению регионального референдума – на плебисцит они хотели вынести единственный вопрос: "Считаете ли вы необходимым запретить добычу урана на месторождении Добровольное в Звериноголовском районе Курганской области в связи с непредсказуемыми долговременными последствиями этой добычи для экологии региона?" Как ранее заявляли представители движения "Курган-Антиуран", от деятельности предприятия "Далур" в регионе якобы резко увеличилось количество онкобольных.

пикет активистов движения "Антиуран-Курган"(2018)|Фото: Накануне.RU

Однако избирательная комиссия региона нашла нарушения в документах. Члены инициативной группы исправили замечания и снова подали документы в избирком.

пикет активистов движения "Антиуран-Курган"(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: пикет, Антиуран-Курган, референдум, избирком, Курган
16.05.2018 09:32 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
11:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.05.2018 12:24 Мск
Взяли паузу? Вопрос о проведении референдума в Зауралье по добыче урана исключили из повестки заседания парламента








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В Кургане состоялся пикет против добычи урана перед рассмотрением вопроса о референдуме
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