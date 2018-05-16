Россиянам предложат платить за услуги ЖКХ по тарифным планам

Россияне смогут сами выбирать удобный тариф при оплате жилищно‐коммунальных услуг. Новые варианты пакетов по аналогии с сотовой связью уже разработало Министерство строительства и ЖКХ, пишет газета "Известия".

Подготовленные планы Минстрой намерен направить в правительство уже в мае. Сейчас заканчивается сбор предложений от участников рынка.

"Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение", - сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис.

Как следует из материалов Минстроя, можно будет выбирать как минимум из трех тарифных планов. Это "Эконом" (минимальная цена с четким перечнем условий) может включать в себя такие показатели, как фиксированный объем потребления, определенную систему оплаты (предоплату) и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет "Стандарт" может, в частности, предполагать оплату коммунальных услуг по тарифу в соответствии с фактическим потреблением и стандартный набор сервисов. Тариф "Все включено" устанавливает фиксированный ежемесячный платеж вне зависимости от объема потребления и дополнительный набор сервисов.

Перечень сервисов находится в разработке. В Минстрое не уточнили сроки введения тарифных планов. Также пока остается неясным, как будут взиматься средства за превышение фиксированных объемов потребления.

Напомним, в марте Госдума приняла в третьем чтении закон о прямых расчетах за коммунальные услуги. Предполагается, что управляющие компании будут выключены из процесса платы за ЖКХ. Собственники сами могут принять решение о заключении прямого договора в том случае, если не довольны работой управляющей компании.