"Умная" экономика, человеческий капитал и благоприятная среда: Югра выполняет план по всестороннему развитию региона

в этот день
16.05.18
10:13
В Екб.12:13
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
"Сбербанк" и "Аэрофлот" не накажут по новому закону о санкциях
В Перми автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Главное
На заправках взлетели цены на бензин и дизтопливо

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 674

"Умная" экономика, человеческий капитал и благоприятная среда: Югра выполняет план по всестороннему развитию региона
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Наталья Комарова, Югра, заседание общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона (2018) | Фото: admhmao.ru

В Югре повысилось качество жизни, вырос объем промышленного производства и доля инвестиций в основной капитал. Губернатор автономного округа Наталья Комарова обсудила с общественниками исполнение в 2017 г. стратегии социально-экономического развития региона до 2030 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.
Читайте также:

Всего в плане - 20 мероприятий по трем направлениям устойчивого развития, которые заданы в Стратегии – 2030: формирование "умной" экономики, развитие человеческого капитала, обеспечение условий для формирования благоприятной окружающей среды.

"В 2017 г. удалось выполнить намеченные мероприятия плана. Комплексно оценивая итоги развития, выделю главный индикатор, доказывающий региональную эффективность обеспечения доступа человека к базовым возможностям развития, а именно: прожить долгую и здоровую жизнь, приобретать знания, получать доступ к материальным ресурсам, необходимым для достижения достойного уровня жизни. Это индекс развития человеческого капитала", - обратила внимание губернатор.

Наталья Комарова, Югра, заседание общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона(2018)|Фото: admhmao.ru

Отметим, что, по данным РИА Рейтинг, Югра вошла в десятку регионов с высоким качеством жизни населения, заняв девятое место.

По объему промышленного производства и поступлению налогов в бюджет РФ автономный округ занял второе место, а по объему инвестиций в основной капитал – третье.

"По абсолютному объему инвестиций в основной капитал в тройке лидеров: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. На эти три региона приходится 2,5 триллиона руб., что составляет 26% от общероссийского объема инвестиций в основной капитал", - добавили составители рейтинга.

Также Югра вошла в пятерку лидеров по объему инвестиций на душу населения за девять месяцев 2017 г. На каждого жителя округа приходится более 250 тыс. руб. инвестиций в основной капитал.

При этом объем валового регионального продукта Югры на душу населения по итогам 2017 г. составил 33 тыс. 117 долларов США, а доля инвестиций в валовом региональном продукте - 27%. Доля обрабатывающих производств в структуре ВПР выросла до 2,2%.

В Югре формируются инновационные территориальные кластеры, развиваются меры поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства. Департамент экономического развития Югры зарегистрировал увеличение удельного веса отгруженной инновационной продукции до 0,5%.

Наталья Комарова, Югра, заседание общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона(2018)|Фото: admhmao.ru

Повысилась также конкурентоспособность производимой в регионе продукции, экспорт товаров и услуг до 14,5 млрд долларов США и удельный вес оборота малых и средних предприятий в валовом региональном продукте до 14,4%.

Стремительный рост экономики Югры не раз отмечали на федеральном уровне. Не так давно заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных назвал показатель Югры по инвестициям в основной капитал одним из лучших по стране, а осенью прошлого года федеральные эксперты оценили внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса в Югре более чем на четыре балла из пяти.

В целом Югра демонстрирует хорошие результаты по качеству жизни, по уровню заработной платы, по доступности покупки семьями жилья в ипотеку, подчеркнула член общественного совета, ректор ЮГУ Татьяна Карминская.

"Наша стратегия – это стратегия общественного согласия в понимании людей, формирующих тенденции преобразования. Здесь все мы уже достигли понимания, что необходим прорыв, это как раз-таки четвертая технологическая революция. Также необходима мобилизация всех сил, потому что сегодня будет та экономика успешней, которая открыта и консолидирована", – выразила мнение Татьяна Карминская.

Добавим, что по доступности покупки жилья в ипотеку Югра занимает сегодня третье место в РФ и второе - в УрФО.

Другие новости по темам: стратегия-2030, югра, развитие, наталья комарова, человеческий капитал, промышленность, инвестиции
16.05.2018 09:37 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
11:37 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Умная" экономика, человеческий капитал и благоприятная среда: Югра выполняет план по всестороннему развитию региона
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+