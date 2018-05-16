"Умная" экономика, человеческий капитал и благоприятная среда: Югра выполняет план по всестороннему развитию региона

В Югре повысилось качество жизни, вырос объем промышленного производства и доля инвестиций в основной капитал. Губернатор автономного округа Наталья Комарова обсудила с общественниками исполнение в 2017 г. стратегии социально-экономического развития региона до 2030 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Всего в плане - 20 мероприятий по трем направлениям устойчивого развития, которые заданы в Стратегии – 2030: формирование "умной" экономики, развитие человеческого капитала, обеспечение условий для формирования благоприятной окружающей среды.

"В 2017 г. удалось выполнить намеченные мероприятия плана. Комплексно оценивая итоги развития, выделю главный индикатор, доказывающий региональную эффективность обеспечения доступа человека к базовым возможностям развития, а именно: прожить долгую и здоровую жизнь, приобретать знания, получать доступ к материальным ресурсам, необходимым для достижения достойного уровня жизни. Это индекс развития человеческого капитала", - обратила внимание губернатор.

Отметим, что, по данным РИА Рейтинг, Югра вошла в десятку регионов с высоким качеством жизни населения, заняв девятое место.

По объему промышленного производства и поступлению налогов в бюджет РФ автономный округ занял второе место, а по объему инвестиций в основной капитал – третье.

"По абсолютному объему инвестиций в основной капитал в тройке лидеров: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. На эти три региона приходится 2,5 триллиона руб., что составляет 26% от общероссийского объема инвестиций в основной капитал", - добавили составители рейтинга.

Также Югра вошла в пятерку лидеров по объему инвестиций на душу населения за девять месяцев 2017 г. На каждого жителя округа приходится более 250 тыс. руб. инвестиций в основной капитал.

При этом объем валового регионального продукта Югры на душу населения по итогам 2017 г. составил 33 тыс. 117 долларов США, а доля инвестиций в валовом региональном продукте - 27%. Доля обрабатывающих производств в структуре ВПР выросла до 2,2%.

В Югре формируются инновационные территориальные кластеры, развиваются меры поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства. Департамент экономического развития Югры зарегистрировал увеличение удельного веса отгруженной инновационной продукции до 0,5%.

Повысилась также конкурентоспособность производимой в регионе продукции, экспорт товаров и услуг до 14,5 млрд долларов США и удельный вес оборота малых и средних предприятий в валовом региональном продукте до 14,4%.

Стремительный рост экономики Югры не раз отмечали на федеральном уровне. Не так давно заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных назвал показатель Югры по инвестициям в основной капитал одним из лучших по стране, а осенью прошлого года федеральные эксперты оценили внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса в Югре более чем на четыре балла из пяти.

В целом Югра демонстрирует хорошие результаты по качеству жизни, по уровню заработной платы, по доступности покупки семьями жилья в ипотеку, подчеркнула член общественного совета, ректор ЮГУ Татьяна Карминская.

"Наша стратегия – это стратегия общественного согласия в понимании людей, формирующих тенденции преобразования. Здесь все мы уже достигли понимания, что необходим прорыв, это как раз-таки четвертая технологическая революция. Также необходима мобилизация всех сил, потому что сегодня будет та экономика успешней, которая открыта и консолидирована", – выразила мнение Татьяна Карминская.

Добавим, что по доступности покупки жилья в ипотеку Югра занимает сегодня третье место в РФ и второе - в УрФО.