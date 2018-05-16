Старшеклассники Перми на марафоне проверили знания истории города

Старшеклассники Перми приняли участие в Историческом марафоне - одном из первых мероприятий III городского исторического форума.

Марафон состоял из трех этапов, рассказали Накануне.RU в пресс-службе гордумы. Во время интерактивной игры "История в каждом из нас" школьники отвечали на вопросы, связанные с пермской экономикой, культурой и топонимикой. Задание фото-кросса "Моя пермская история" - сделать тематические фото. В ходе экскурсии "Место рождения - Егошиха" участники познакомились с историей основания Егошихинского медеплавильного завода и жизнью заводского поселка, побывав на территории Первогорода. Инициатором марафона стала представитель Молодежного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова

Педагогов и школьников за участие в марафоне поблагодарил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Он отметил хорошую подготовку ребят.

"В юбилейный для Перми год особенно важно оглянуться назад, с благодарностью вспомнить наших предков, ключевые события городской истории. Это та основа, на которой мы строим нашу сегодняшнюю жизнь и планы на будущее. Вот почему нужно знать о городском прошлом, изучать его, открывать для себя имена пермяков, любивших наш город ничуть не меньше, чем мы. Уверен, в первых рядах исследователей обязательно должна идти молодежь – школьники и студенты. Именно вам предстоит вписать свою страницу в биографию города", - подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Добавим, что сегодня в краевой библиотеке имени Горького состоялся круглый стол "Вопросы зарождения и развития Перми". В обсуждении приняли участие ведущие пермские ученые-историки и промышленники, архивисты и краеведы, представители городских властей и Молодежного парламента города.