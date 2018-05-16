В Челябинске УФАС в рамках дела о сговоре 31 перевозчика изучит состояние конкуренции на рынке перевозок пассажиров

Челябинское УФАС изучит состояние конкуренции на рынке перевозок пассажиров маршрутными такси в рамках рассмотрения дела, возбужденного в отношении 31 перевозчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, УФАС возбудило дело в отношении 31 перевозчика Челябинска. Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения при синхронном повышении цены на проезд в маршрутках с 23 до 25 рублей.

На заседании комиссии УФАС перевозчики отрицали свое участие в антиконкурентном соглашении, заявляя, что цена является экономически обоснованной. Участники вновь указывали на рост цен на ГСМ и техническое обслуживание автотранспорта, ставший причиной увеличения стоимости проезда.

В УФАС считают, что действия перевозчиков содержат признаки нарушения антимонопольного законодательств и, по предварительным данным, цена проезда на данном виде транспорта в размере не более 23 рублей соответствует эффективному ведению бизнеса в данной сфере.

Кроме того, у большинства перевозчиков отсутствовали свидетельства по маршруту, подтверждающие право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, что не позволяло им изменять цену.