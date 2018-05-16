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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 18


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Новости
16.05.2018 11:00 Мск (13:00 Екб)
общество | Пермский край
III городской исторический форум расскажет о вехах промышленности Перми
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Пермь, III городской исторический форум (2018) | Фото: Дума Перми

В Перми открылся III городской исторический форум "История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису". В этом году его темой стала история пермской промышленности и ее влияние на развитие столицы Прикамья. Пресс-конференцию, посвященную старту форума, в музее АО "ОДК-Пермские моторы" провели председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, управляющий директор предприятия Сергей Попов и завотделением дистанционного обучения отдела дополнительного профессионального образования ПГГПУ Андрей Маткин.

Исторический форум должен объединить научную общественность, преподавателей вузов, работников промышленных предприятий, школьных учителей, молодежь, краеведческое сообщество, горожан, интересующихся историей родного города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Форум нацелен на сохранение исторической памяти, развитие у горожан патриотизма и гражданственности, сказал Юрий Уткин. Он напомнил, что вовлечение молодежи в изучение истории Прикамья – один из приоритетов, обозначенных губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Пермь, III городской исторический форум(2018)|Фото: Дума Перми

С мая по ноябрь пройдет серия образовательных и просветительских мероприятий, в их числе - бесплатный публичный лекторий. На базе учреждений культуры и образования известные пермские историки прочитают лекции с мультимедийными презентациями. Наглядная экспозиция с трехвековой историей промышленности будет развернута ко Дню города 12 июня. Интеллектуальным и содержательным ядром III-го исторического форума, станет научно-практическая конференция, которая состоится в октябре 2018 г.

В основе другой выставки - "Пермь промышленная" - коллекция исторических фотографий, на которых запечатлены пермские заводы и фабрики, ремесленные училища и транспортные конторы. Здесь можно будет увидеть детали, станки, рабочий инструмент, портреты рабочих и картины самодеятельных художников, предметы быта и арт-объекты разных исторических периодов. Будут показаны уникальные видеоматериалы о жизни фабрик и заводов, отражающие реальный труд заводчан.

Пермь, III городской исторический форум(2018)|Фото: Дума Перми

В июне стартует сбор заявок на участие во втором городском конкурсе семейных историй. Пермяки могут направить работы - газеты и альманахи, видеофильмы, интернет-проекты - о своих родственниках, внесших вклад в развитие города и пермской промышленности. В Перми немало рабочих династий, рассказы о которых будут особенно интересны.

По словам Уткина, в сентябре депутаты Пермской городской думы вновь проведут тематические "думские" уроки в старших классах школ. Еще одним мероприятием Форума станет музейно-экскурсионный проект "История пермской школы". На экспозиции представят уникальные исторические артефакты, связанные историей пермской школы. Экспозиция будет использована для проведения серии научно-просветительских мероприятий - экскурсий, лекций, семинара, конкурса для различных категорий горожан.

Пермь, III городской исторический форум(2018)|Фото: Дума Перми

Информация о форуме будет появляться на сайте гордумы и в официальной группе форума в Facebook.

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16.05.2018 11:00 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:00 Екб


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III городской исторический форум расскажет о вехах промышленности Перми
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