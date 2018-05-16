На Среднем Урале судебные приставы закрыли опасный бар

На Среднем Урале судебные приставы приостановили деятельность бара, который был опасен для посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, речь идет о баре "Неон", что в поселке Арти. Красноуфимский районный суд, рассмотрев ходатайство прокурора Артинского района, постановил запретить эксплуатацию данного помещения из-за нарушений требований пожарной безопасности, а также содержания здания и оборудования.

Выехав по адресу заведения, судебные приставы-исполнители вручили требование о запрете эксплуатации лично директору бара. Был составлен акт об административном приостановлении деятельности до полного устранения всех нарушений и опечатаны все двери.

Как отметили в УФССП, сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления.