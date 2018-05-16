Мария Захарова и Хирург одними из первых проехали по Крымскому мосту

16 мая в 5.30 по московскому времени открылось движение по автодорожной части Крымского моста.

Первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон следовали мотоциклисты из близлежащих регионов, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Отмечается, что в их числе были байкеры во главе с Александром Залдостановым, более известным как Хирург.

Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга длинными гудками.

"Мы так сильно ждали открытия моста, для нас это праздник! Несмотря на то, что надо было рано выезжать, собрались всей семьей и друзьями, украсили наши машины шарами и флагами", - рассказала Марина Власова из Керчи.

"Не передать эмоций, когда мы увидели встречные машины. Наконец-то наши берега соединились", - рассказал Евгений Овчинников из Темрюка.

"Мы за 20 минут доехали до своих родственников в Крыму, это невероятно! Теперь к сестре можно ездить каждый день на чаепитие. А раньше приходилось добираться 3-4 часа. Из-за этого порой месяцами друг друга не видели, хотя тут рукой подать", - рассказала Ирина Крапивина из Тамани.

На Таманском и Керченском полуостровах определены транспортные развязки, где можно развернуться обратно на мост – многие решили проехать по Крымскому мосту из Керчи в Тамань и обратно.

"Дорога такая красивая, можно ездить бесконечно. Арки – это просто космос!", - поделился впечатлениями Егор Синицын из Краснодара.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одной из первых проехала по Крымскому мосту. "6:00, 16 мая 2018 года я переехала из Тамани в Керчь по Крымскому мосту. Незабываемо!" - написала она на своей странице в Facebook.

Торжественная церемония открытия Крымского моста, ставшего самым протяженным в России, состоялась 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. За рулем "КамАЗа" глава государства пересек Керченский пролив за 16 минут.

Движение грузового транспорта по мосту будет открыто осенью, а железнодорожное сообщение запустят в декабре 2019 года.