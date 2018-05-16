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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
16.05.2018 09:04 Мск (11:04 Екб)
общество | В России | Крым
Мария Захарова и Хирург одними из первых проехали по Крымскому мосту
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Крымский мост, открытие (2018) | Фото: youtube.com

16 мая в 5.30 по московскому времени открылось движение по автодорожной части Крымского моста.
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Первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон следовали мотоциклисты из близлежащих регионов, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Отмечается, что в их числе были байкеры во главе с Александром Залдостановым, более известным как Хирург.

Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга длинными гудками.

готовый Крымский мост(2018)|Фото: most.life

"Мы так сильно ждали открытия моста, для нас это праздник! Несмотря на то, что надо было рано выезжать, собрались всей семьей и друзьями, украсили наши машины шарами и флагами", - рассказала Марина Власова из Керчи.

"Не передать эмоций, когда мы увидели встречные машины. Наконец-то наши берега соединились", - рассказал Евгений Овчинников из Темрюка.

"Мы за 20 минут доехали до своих родственников в Крыму, это невероятно! Теперь к сестре можно ездить каждый день на чаепитие. А раньше приходилось добираться 3-4 часа. Из-за этого порой месяцами друг друга не видели, хотя тут рукой подать", - рассказала Ирина Крапивина из Тамани.

готовый Крымский мост(2018)|Фото: most.life

На Таманском и Керченском полуостровах определены транспортные развязки, где можно развернуться обратно на мост – многие решили проехать по Крымскому мосту из Керчи в Тамань и обратно.

"Дорога такая красивая, можно ездить бесконечно. Арки – это просто космос!", - поделился впечатлениями Егор Синицын из Краснодара.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одной из первых проехала по Крымскому мосту. "6:00, 16 мая 2018 года я переехала из Тамани в Керчь по Крымскому мосту. Незабываемо!" - написала она на своей странице в Facebook.

Торжественная церемония открытия Крымского моста, ставшего самым протяженным в России, состоялась 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. За рулем "КамАЗа" глава государства пересек Керченский пролив за 16 минут.

Крымский мост, открытие, Владимир Путин, за рулем Камаза(2018)|Фото: youtube.com

Движение грузового транспорта по мосту будет открыто осенью, а железнодорожное сообщение запустят в декабре 2019 года.

Другие новости по темам: крымский мост, мария захарова, хирург
16.05.2018 09:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.05.2018 02:22 Мск
В Госдепе раскритиковали открытие Крымского моста

Ранее 15.05.2018 14:57 Мск
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост








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Мария Захарова и Хирург одними из первых проехали по Крымскому мосту
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