"Ребенок поступил в тяжелом состоянии": в тюменском депздраве рассказали о смерти подростка после удаления аппендицита

В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали смерть 13-летнего подростка в областной больнице №2 Тюмени.

"Департамент тщательно и всесторонне рассмотрит ситуацию с привлечением ведущих экспертов области и страны. Будут изучены все обстоятельства произошедшего, сделаны необходимые выводы для предотвращения подобных ситуаций. До получения окончательных результатов делать выводы считаем преждевременным", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

По ее словам, мальчик поступил в клинику в тяжелом состоянии.

"Его сразу госпитализировали в реанимацию. Врачи сделали все возможное с учетом того состояния, в котором был ребенок. Специалистам и правоохранительным органам, чтобы сделать заключение, предстоит проанализировать всю цепочку обращений за медицинской помощью", - резюмировала Малыгина.

Напомним, мальчик умер после удаления аппендицита. Возбуждено и расследуется уголовное дело.