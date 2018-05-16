Руководитель аппарата Челябинской гордумы подозревается в получении взятки

Руководитель аппарата Челябинской городской Думы Юрий Чанов подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в марте прошлого года он получил взятку в размере 300 тыс. рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании гордумой проведения фестиваля.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ. В настоящий момент Чанов задержан.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в СК.