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"Как на Чернобольской АЭС". Вокруг могилы участника группы Дятлова высокая радиация
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дозиметр, работник, Далур, радиация (2018) | Фото:Накануне.RU

Радиолюбитель Валентин Дегтерёв из Нижнего Тагила обнаружил рядом с могилой туриста знаменитой группы Дятлова Семёна Золотарёва не только кости и куски дерева от гроба, но и значительный радиационный фон, об этом исследователь написал в социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Работы на могиле радиолюбитель уже закончил.

"Я закончил ремонт могилы Золотарёва на Ивановском кладбище Екатеринбурга. Памятник сильно обветшал, те, кто должен был за ним следить, занимались только коммерцией, жалея потратить на него хотя бы копейку", - пишет Дегтерёв.

По его словам, вокруг могилы очень сильная радиация. В ходе видеосъемки при высоких цифрах радиации камера начинает барахлить.

"Последняя цифра очень большая, она эквивалентна 511 микр.Рент/час. Как в здании Чернобольской АЭС. Но сразу скажу, что в разных местах вокруг могилы цифры радиации разные. Но все они очень высокие. Что-то было выброшено (при эксгумации) наружу вместе с землей и костями. Теперь это все сильно "фонит" на поверхности", - пояснил радиолюбитель.

Он предлагает провести дозиметрический контроль местности и лишний раз туда ходить не советует.

А что касается костей, который исследователь нашёл несколько дней назад рядом с могилой Золотарёва, то Дегтерёв считает, что эксгумация могилы не принесла никакого результата.

Напомним, 13 мая около могилы туриста знаменитой группы Дятлова Семёна Золотарёва были найдены кости, включая большой фрагмент ребра, и куски гроба.

останки участника группы Дятлова, кладбище, кости(2018)|Фото: Валентин Дегтярев

Другие новости по темам: перевал Дятлова, участник группы, Семён Золотарёв, Валентин Дегтярёв, радиация
16.05.2018 09:36 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 10:59 Мск
У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба








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"Как на Чернобольской АЭС". Вокруг могилы участника группы Дятлова высокая радиация
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