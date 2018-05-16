Администрация Перми добавила в схему НТО 200 объектов

В проект схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Перми внесены еще порядка 200 точек. В городской департамент экономики и промышленной политики поступило порядка 100 обращений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Жители высказывали пожелания по установлению киосков на конкретных территориях и сносу объектов, необходимость которых ставят под сомнение. Также поступали просьбы оставить отдельные объекты в новой схеме. Специалисты районных администраций проверили каждое обращение.

Проект схемы предполагал размещение 605 объектов различной специализации на территории города. Опубликовав проект схемы, администрация Перми принимала обращения и предложения жителей и предпринимательского сообщества. Первый замглавы администрации Виктор Агеев провел встречи с представителями разных сфер бизнеса, специализирующихся на нестационарной торговле.

Все предложения детально проработаны профильными специалистами департамента и ряд из них включен в проект новой схемы.