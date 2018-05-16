Минпромторг сообщил о готовности законопроекта о продовольственных карточках

Минпромторг подготовил законопроект о введении в России продовольственных карт. Об этом сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов.

"Вопрос находится на стадии, как я уже говорил, обсуждения. Мы подготовили законопроект, дальше уже будут приниматься какие-то решения", - цитирует Евтухова РИА Новости.

Напомним, в прошлом году глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что во второй половине 2018 года в России могут появиться специальные карточки с баллами для приобретения продуктов питания. Тогда же отмечалось, что данная программа рассчитана в первую очередь на нуждающихся граждан, находящихся в сложном финансовом положении. По продкартам можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих "вредных" продуктов.

Инициатива была согласована с Минэкономразвития и Минфином.

По словам Мантурова, программа продпомощи, вероятнее всего, "наберет силу в 2019 году", а "в лучшем случае" - во второй половине 2018 года, в зависимости от источников ее финансирования.

По оценкам ведомства, на запуск программы адресной помощи малоимущему населению потребуется около 300 млрд рублей. Предполагается, что в ее рамках для покупки продуктов можно будет использовать дебетовую карту "Мир".

В перечень продовольствия, отпускаемого по сертификатам, войдут хлебные продукты, в том числе мука, крупы и макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, фрукты свежие и сухофрукты, сахар, соль, вода, яйца, масло растительное, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Также в рамках программы продпомощи можно будет приобрести саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.