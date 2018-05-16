ЧМК готов поставлять рельсы для строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург

ЧМК готов поставить необходимый объем рельсов для строительства Уральской магистрали Екатеринбург-Челябинск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Комбинат уже произвел пробную партию 100-метровых рельсов для скоростных магистралей и начал процедуру сертификации, которую планируется завершить в сентябре этого года.

На предприятии считают, что поставка рельсов для магистрали Челябинск-Екатеринбург с ЧМК позволит РЖД и подрядчикам минимизировать издержки на логистику данной продукции к месту строительства.

Напомним, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург. Подписанным распоряжением в транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года включен крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург протяженностью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут.