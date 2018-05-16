43-летняя жительница Екатеринбурга расправилась с 23-летним мужем через месяц после свадьбы

43-летняя жительница Екатеринбурга подозревается в убийстве своего мужа. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 13 мая женщина, находясь в квартире дома по улице Бисертской в уральской столице, убила своего 23-летнего мужа. Как удалось выяснить следователям, преступление было совершено на почве возникшего конфликта между супругами.

Возбуждено дело, сейчас по нему проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

По данным СМИ, пара сыграла свадьбу всего месяц назад.