Ямальские депутаты примут отчет об исполнении окружного бюджета за 2017 год

На заседании комитета заксобрания Ямала по экономической политике, бюджету и финансам депутаты обсудили исполнение окружного бюджета в ушедшем году. Отчет предстоит принять на заседании, которое состоится 17 мая. Счетная палата региона не имеет замечаний к документу и нашла в нем недостатков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

В 2017 г. в окружной бюджет мобилизовано 162,2 млрд руб. доходов или 107% годового плана.

"Исполнение плана доходов обеспечено поступлениями налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций. Расходы 2017 г. – 146,4 млрд руб. или 98% от утвержденных бюджетных назначений. Объем средств на реализацию адресной инвестиционной программы – 6,6 млрд руб. В ее рамках спроектировали и построили 128 объектов", - сказал председатель комитета Виктор Казарин.

Директор департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев рассказал, что с помощью господдержки 2,1 тыс. семей Ямала улучшили жилищные условия. Для многодетных семей сформированы четыре квартала с участками в Салехарде и Муравленко. За год ввели 236 тыс. кв. м жилья, количество семей, которые улучшили свои жилищные условия, – 5,2 тыс.

Реализовано 23 инвестпроекта по созданию детских садов, в них смогут заниматься 1,8 тыс. детей. Садик на 190 мест появился в поселке Пангоды, в деревне Харампур открылся дополнительный детсад на 50 мест. Ямал вошел в пятерку лучших регионов по модернизации системы образования. Расходы программы по обеспечению граждан доступной медицинской лекарственной помощью в 2017 г. составили более 25 млрд руб., в расчете на одного жителя региона – 47 тыс. руб., и это один из самых высоких показателей в России за последние годы.