В Челябинске открывается очередной инвестиционный форум

17 мая в Челябинске на ледовой арене "Трактор" стартует "Уральский инвестиционный форум", на котором ожидается свыше 60 участников из 12 стран мира, шире всего будет представлен уральский и российский бизнес, сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия.

Проблемы безопасности, IT-технологии, взаимодействие власти и бизнеса, кредитование и движение капиталов, а также многие другие вопросы гости планируют обсудить со специально приглашенными спикерами из властных структур и предпринимательских ассоциаций. Среди приглашенных к выступлению называют министра дорожного строительства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика, министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, министра информационных технологий и связи региона Александра Козлова. Мероприятие обязательно посетят лидер южноуральской "Опоры России" Артем Артемьев и председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания области Константин Захаров.

Следует заметить, что "Уральский экономический форум" в Челябинске проводится прямо перед ежегодным Петербургским экономическим форумом, который нынче пройдет в Северной столице 24-26 мая. Участие официальной делегации Челябинской области запланировано.