"Единороссы" презентовали электронное голосование на праймериз - пользователи тут же столкнулись с проблемой

На официальном сайте партии "Единая Россия" презентовали систему электронного голосования на праймериз.

Как сообщил заместитель секретаря Генсовета "ЕР" Евгений Ревенко, с 14 мая началась подача заявок на голосование в рамках предварительного голосования "Единой России" в режиме онлайн через сайт "Предварительное электронное голосование

по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления" (epg.er.ru).

По словам партийца, в этом году впервые все желающие смогут проголосовать онлайн с 28 мая по 1 июня, а сам единый день предварительного голосования пройдет 3 июня.

Однако оказалось не все так просто. Для участия в электронном голосовании надо сначала зарегистрироваться. Мало зайти на указанный выше сайт и заполнить поля (ФИО, регион, город, номер телефона и дата рождения). Да, вы получите SMS-код для авторизации, но после его введения система будет выдавать: "Неизвестная ошибка, обратитесь к администрации".

Оказывается, сначала в системе "Вся Россия" надо заполнить анкету-заявку на онлайн-голосование, создать личный кабинет. Аналогично - через информационную систему "Мобилизация". Если же пользователь не зарегистрирован ни в одной из этих систем, то он заполняет анкету на сайте, после чего с ним свяжутся специалисты колл-центра для приглашения на встречу в местном или региональном отделении партии для заполнения анкеты. После этой процедуры у пользователя появляется личный кабинет - вы почти у цели. Если желание проголосовать электронным способом еще не пропало, следует вновь совершить манипуляции на сайте epg.er.ru.

"В этом плане партия старается идти в ногу со временем, используя самые современные информационные технологии при организации ключевых внутрипартийных процедур", - эти слова Ревенко, процитированные на официальном портале "ЕР", видимо, должны подбодрить тех, кто твердо намерен заполнить анкету и до конца пройти процедуру верификации.

Заместитель секретаря генсовета также напомнил, что возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронного голосования (28 мая по 1 июня). При этом проголосовать пользователь может только один раз и только по региону своей прописки, а изменить результаты голосования будет нельзя.

2 июня списки проголосовавших избирателей будут переданы в счетные комиссии, что лишит их возможности проголосовать 3 июня в Единый день предварительного голосования повторно.

"После закрытия участков в 20.00 будут выведены протоколы электронного голосования, которые будут включены в общий подсчет результатов", – заключил Ревенко.