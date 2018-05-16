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В Свердловской области из-за ночной бури без света остались 14 тысяч человек
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(2006) | Фото: nag.ru

Специалисты "МРСК Урала" на Среднем Урале полностью восстановили, прерванное ночной бурей, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Бригада специалистов работала всю ночь. На данный момент продолжаются ремонтные работы на энергообъектах, поврежденных непогодой, для приведения схемы электроснабжения Свердловской области в нормальный режим

Напомним, что поздним вечером 15 мая в Свердловской области из-за шквалистого ветра произошёл сбой на объектах электросетевого хозяйства. В 23.00 без света оставалось 34 населённых пункта, около 14 тыс.человек. К 03.00 ночи энергетики компании вернули свет в дома 11 тыс. жителей Свердловской области, которые были обесточены в результате разгула стихии. Работы велись в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, а также в Камышловском муниципальном районе.

Как рассказали очевидцы, в Сухом Логу из-за сильного ветра слетали крыши с домов. У одной из жительниц во время бури с крыши дома оторвался железный лист.

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16.05.2018 08:38 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:38 Екб


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В Свердловской области из-за ночной бури без света остались 14 тысяч человек
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